Alpecimbra Fis Children: baby artisti a Trento per il premio di pittura

venerdì, 3 febbraio 2023

Trento – Baby artisti a Trento domani pomeriggio: in piazza Fiera c’è il 54° Premio di Pittura

Archiviata con successo la lunga settimana di gare disputate a Folgaria, che ha visto impegnati un migliaio di sciatori di 39 nazioni e cinque continenti, l’edizione 2023 dell’Alpecimbra Fis Children Cup si concluderà con il tradizionale appuntamento artistico riservato ai bambini delle scuole elementari, il Premio di Pittura Cassa di Trento.

L’evento, che accompagna dal 1966 il “mondialino” giovanile di sci, è giunto alla 54esima edizione e per un pomeriggio, quello di domani (sabato), animerà come di consueto, dalle 14.30 alle 17, il cuore della città di Trento. Anche quest’anno la sede prescelta è quella suggestiva di Piazza Fiera. Le iscrizioni sono come sempre gratuite e vengono raccolte in loco prima dell’inizio della manifestazione, ovvero al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 15.30 fino al raggiungimento dei 300 iscritti. I protagonisti saranno i baby pittori, chiamati a dare sfogo alla propria fantasia e vena artistica, muniti di pennarelli o matite colorate, tavolozza e cavalletto, tutto fornito dallo staff. Il tema di quest’anno sarà «Fliflick nel mondo che vorrei», il simpatico folletto che è diventato la mascotte dell’Alpe Cimbra assieme alla streghetta Perti.

Il Premio di Pittura fu creato nel lontano 1966 da Rolly Marchi con lo scopo di far vivere lo spirito di festa anche ai ragazzi che preferivano esprimere il proprio talento con le matite invece che sulle piste da sci. «Anche l’ultimo con in pista può essere primo nel disegnare lo sci giovanile» era solito ripetere Marchi, ideatore di un evento che da oltre mezzo secolo porta vivacità e colore nella città di Trento e regala una giornata all’insegna dell’allegria agli alunni delle scuole trentine.

A fine manifestazione, un’apposita commissione sceglierà i migliori dieci lavori, che verranno successivamente premiati. Tutti i disegni saranno pubblicati sul sito www.tts.tn.it.