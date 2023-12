Alpe Cimbra: fiaccolate, concerti ed eventi per Capodanno

giovedì, 28 dicembre 2023

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax con tanti appuntamenti da non perdere per Capodanno e l’Epifania.

PROGRAMMA EVENTI



Folgaria e Lavarone

Le grandi fiaccolate dei maestri di sci

Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone... cala il silenzio e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche…sono tantissimi i maestri che danzano sulla neve illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole.

30 dicembre, Fondo Piccolo – Scuola Sci Alpe Cimbra

Ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18.

31 dicembre, Fondo Grande – Scuola Sci Folgaria

Ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18.

31 dicembre Serrada

Ritrovo ore 17 e inizio fiaccolata ore 17:30. Aperta al pubblico. A seguire vin brulè e spettacolo pirotecnico nel piazzale della Chiesa di Serrada.

31 dicembre, Lavarone – Scuola Sci Lavarone

Ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18:30. Aperta al pubblico, anche bambini. Si svolgerà su una pista rossa.

1 gennaio 2024, Costa – Scuola Sci Folgaria

Ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18.

5 gennaio, Costa: sci storico – Scuola Sci Folgaria

Ritrovo ore 18 e inizio fiaccolata ore 18:30.

6 gennaio, Lavarone – Scuola Sci Lavarone

Ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18:30. Aperta al pubblico, anche bambini. Si svolgerà su una pista rossa.

Maggiori informazioni per partecipare alle fiaccolate:

Scuola Sci Alpe Cimbra, Scuola Sci Folgaria, sede di Serrada, Scuola Sci di Lavarone

Venerdì 29 dicembre

Folgaria – Chiesa di San Lorenzo

Concerto di Natale

Concerto di Natale con il Coro Martinella di Serrada e Coro ANA Sojo Rosso di Valli del Pasubio

Ore: 21:00 Luogo: Chiesa di San Lorenzo di Folgaria

Info: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it

Lavarone – Chiesa parrocchiale

Concerto di Natale

Il Coro Stella Alpina con il Coro Le Fontanelle di Lavarone si esibiranno in un concerto durante il periodo natalizio

Ore: 21.15

Luogo: Chiesa parrocchiale S. Floriano, Fr. Chiesa, Lavarone

Maggiori informazioni: uffici Apt 0464724130 oppure info@alpecimbra.it

Sabato 30 dicembre

Lavarone – Centro Congressi

Spettacolo: Il Canto di Natale

Il “Canto di Natale” di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico tra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da tempo nell’immaginario collettivo. Letto, narrato e messo in scena in mille modi diversi, il “Canto di Natale” ha superato brillantemente anche alcune indimenticabili parodie. Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare per l’ennesima volta la famosa storia?

Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

Di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

Ore: 18.00 Luogo: Centro Congressi, Lavarone

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Domenica 31 dicembre

Folgaria – Piazza Marconi

Capodanno in piazza

Un magico Capodanno nel centro di Folgaria che promette una festa epica!

Un magico Capodanno nel centro di Folgaria!

Come nei migliori film del periodo natalizio anche a Folgaria non può mancare un grande evento di Capodanno in Piazza!

Dalle 22 si accende la festa con la musica e immagini.

Dalle 22:30, il karaoke offre un premio dalla città di Folgaria.

Alle 23:30 inizierà il dj set con Radio80 che ci accompagnerà al count down finale delle 24:00 per poi ballare e festeggiare insieme fino le 2:00

MUSEI E MOSTRE

Mostra dei presepi a Guardia : Dal 22 dicembre al 14 gennaio vivi la magia dei numerosi presepi artigianali lungo le vie del paese di Guardia – il paese dipinto! Sarà possibile vedere anche il grande presepio all’interno della Chiesa.

Info: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Mostra dei presepi a Folgaria: Mostra di presepi presso il punto di informazioni di Folgaria. Ore: tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Luogo: Info Point APT Alpe Cimbra di Folgaria

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it

Presepe Artistico in movimento: Presepe Artistico in Movimento

Si tratta di un presepe artistico in movimento, realizzato artigianalmente da Giuseppe Sinigalia. Molti elementi del paesaggio e alcune statue, tra cui la Natività sono in movimento. Luogo: Municipio di Lavarone, Fr. Giongh

Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30