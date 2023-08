Darfo, al Parco di Luine incontro su Isonno Federici di Gorzone

venerdì, 25 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Al Parco di Luine di Darfo Boario Terme (Brescia) è in programma domani – 26 agosto, alle 17 – un incontro dedicato al monumento funebre di Isonno Federici di Gorzone, con confronti, novità e riletture nel contesto della presentazione del volume: “Arte medievale nelle Alpi fra Trecento e Quattrocento“. Incontro con Gigliola Gorio (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Luca Giarelli (Società Storica e Antropologica di Valle Camonica). Evento in programma anche in caso di pioggia.

Arte medievale nelle Alpi. Pittura, scultura e architettura fra Trecento e Quattrocento

“Arte medievale nelle Alpi”, dedicato gli ultimi secoli del Medioevo (‘300/’400), è il decimo volume della collana I.S.T.A. (Incontri per lo Studio dei Territori Alpini) della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica, che giunge a seguito della giornata di studio svolta a Breno il 23 ottobre 2021.

Luca Giarelli, curatore dell’opera: “Dopo un lungo lavoro siamo finalmente orgogliosi di poter presentare questo libro, che raccoglie più di venti saggi riguardanti l’arte medievale nell’arco alpino. Per quanto riguarda la Valle Camonica si segnalano alcune novità sia sulla figura del pittore Giovanni Pietro da Cemmo, di cui si propone la decifrazione un’enigmatica iscrizione biografica presente all’Annunciata di Piancogno, sia in merito al nobile Isonno Federici da Gorzone, del quale si approfondisce non solo il celebre mausoleo di Gorzone, ma anche la sua figura storica”.

Il volume contiene una raccolta di saggi sull’arte medievale nelle Alpi fra XIV e XV secolo. Tra gli argomenti esaminati: il polittico di San Siro di Cemmo in Valcamonica, i monumenti funebri di Gorzone e Corenno Plinio, il Maestro di Sommacampagna e Giovanni Canavesio nelle Alpi marittime, i cicli affrescati nelle chiese di Santa Margherita a Monte Marenzio, di San Fiorenzo di Bastia a Mondovì, di San Michele a Introbio Valsassina, il “Ciclo dei mesi” nel castello del Buonconsiglio a Trento, la “Battaglia di cavalieri” di Castel Romano, le chiese affrescate valtellinesi di San Pietro a Teglio e di San Giorgio a Grosio.