Zogno: 59enne ritrovata priva di vita, avviate le indagini

Zogno (Bergamo) – Indagini dei carabinieri sul decesso di una donna 59enne, ritrovata priva di vita all’alba in via Grotta delle Meraviglie a Zogno (Bergamo).

Sul posto – attorno alle 9 di stamani – sono giunti l’equipe medica del 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della locale Stazione e del comando provinciale. I sanitari hanno constatato il decesso della 59enne, è stata avviata un’inchiesta – coordinata dalla Procura – per stabilire le cause e sono in corso accertamenti per ricostruire la vita delle donna e quanto accaduto.