Windsurf: 21enne in difficoltà recuperata nelle acque del Garda

giovedì, 8 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Soccorso in acqua. Nel pomeriggio di oggi è giunta la richiesta di soccorso da parte dell’assistente bagnanti di spiagge sicure per un windsurfista in difficoltà tra la spiaggia dei Pini e i Sabbioni. Dalla caserma dei vigili del fuoco di Riva del Garda si attivavano subito tre soccorritori acquatici ed un conduttore nautico.

Il primo mezzo di terra individuava due persone a bordo delle rispettive tavole alla deriva con vento da sud. Una delle due aveva subito un doloroso trauma alla spalla ragione per cui non riusciva più a governare il mezzo. Un soccorritore acquatico munito di muta e salvagente torpedo è entrato per il recupero a nuoto trasportando sulla riva la 21enne con il supporto del gommone vigili del fuoco giunto subito dopo. A terra la persona è stata immobilizzata e succeassivamente con l’arrivo dell’ambulanza è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale di Arco. Durante le operazioni di soccorso è subentrato il coordinamento della Guardia Costiera per l’eventuale supporto.