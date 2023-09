Violenza sulle donne, 27enne arrestato dai carabinieri a Laives

giovedì, 7 settembre 2023

Laives – Durante le costanti attività tese a tutela delle donne vittime di violenza di genere, i carabinieri della Stazione di Laives hanno individuato un 27enne, già residente a Laives, che non stava ottemperando alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nella provincia di Bolzano.

L’uomo è stato infatti sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione della ex, che in quel momento si trovava altrove, ove è stato immediatamente posto in stato di arresto e condotto nel carcere di Bolzano, in attesa delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.