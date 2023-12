Villa di Chiavenna: sequestro di valuta al confine italo svizzero

giovedì, 28 dicembre 2023

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Operazione congiunta dei Funzionari in servizio presso il Valico di Villa di Chiavenna ed i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna che hanno sequestrato 1.800 euro come controvalore della sanzione prevista per le violazioni in materia valutaria.

Il denaro contante, per un importo totale di 16.000 euro trasportato da un cittadino di nazionalità kenyana, proveniente dall’Italia e diretto in Svizzera a bordo di un’autovettura privata, non è stato dichiarato alle autorità doganali come previsto dalle norme vigenti.

I funzionari operanti hanno proceduto quindi al sequestro di una somma pari al 30% del denaro eccedente i 10.000 euro, somma consentita per legge senza obbligo di dichiarazione.

Il transitante non ha potuto aderire all’istituto dell’oblazione, che gli avrebbe permesso di pagare una sanzione ridotta, in quanto era stato già sanzionato per la medesima violazione valutaria, presso l’aeroporto di Bologna nel luglio di quest’anno.