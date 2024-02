Villa di Chiavenna, sequestro di alcolici e una denuncia al valico

lunedì, 5 febbraio 2024

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Operazione congiunta dei Militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna e dei Funzionari in servizio presso il valico di Villa di Chiavenna, è stato sequestrato un importante quantitativo di bottiglie di vino pregiato e di champagne, per un valore di oltre 168.600 euro, in possesso di un cittadino di nazionalità macedone residente in Svizzera.

La merce, trasportata in un’autovettura adibita al servizio di NCC (noleggio con conducente), proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia, non è stata dichiarata al momento dell’ingresso nel territorio italiano.

Si è provveduto a contestare la violazione per contrabbando di prodotti alcolici, costatando un’evasione di diritti doganali superiori ad euro 37.170 tra Iva e dazi.

Dato l’ammontare dei diritti evasi, oltre al sequestro della merce, è stato denunciato il viaggiatore.