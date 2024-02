Villa di Chiavenna, al valico sequestrato un taser

mercoledì, 7 febbraio 2024

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Operazione congiunta dei Militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna e dei Funzionari in servizio al valico di Villa di Chiavenna, sequestrato un dispositivo d’offesa del tipo taser in violazione delle norme sul possesso di armi.

Il taser era occultato nel bagaglio personale e trasportato da un cittadino d i nazionalità italiana proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia a bordo di un’autovettura privata.

I funzionari operanti, coordinati dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sondrio, hanno proceduto quindi al sequestro del corpo del reato e alla denuncia a piede libero del transitante per violazione in materia di possesso d’armi.