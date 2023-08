Villa di Chiavenna, 33enne arrestato dai carabinieri

domenica, 20 agosto 2023

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Un 33enne è stato arrestato a Villa di Chiavenna (Sondrio) dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna e della Stazione di Villa di Chiavenna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, con diversi precedenti di polizia, nella notte tra venerdì e sabato in stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche ha picchiato la compagna convivente cagionandole alcune lesioni, la quale lo ha anche denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri, appena entrati nell’abitazione dove si erano precipitati su richiesta telefonica della donna, sono stati aggrediti dall’uomo che è stato subito bloccato, dichiarato in stato di arresto e di seguito associato al carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.