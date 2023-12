Vigilanza sulle piste di Passo Oclini: debutta il servizio dei carabinieri

giovedì, 7 dicembre 2023

Aldino (Trento) – In concomitanza con il Ponte dell’Immacolata e la grande affluenza prevista, sarà introdotto, per la prima volta, il servizio di vigilanza piste nel comprensorio sciistico di Passo Oclini.

Tenuto conto dell’alto numero di utenti registrato negli ultimi anni, degli incidenti dovuti anche ad imprudenza o condotte spericolate, nonché la crescente domanda di sicurezza delle strutture alberghiere e di ristorazione presenti sul luogo, si è ritenuto necessario di prevedere la presenza dei carabinieri sciatori, anche sull’anello del Corno Nero e Corno Bianco.

La Stazione Carabinieri di Aldino coadiuvata da personale della Stazione di Trodena, in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio, limitatamente ai giorni di maggior affluenza, si occuperà anche del servizio di vigilanza piste.

Il comprensorio è notoriamente frequentato da molte famiglie con bambini piccoli, quindi, la presenza dei carabinieri, sarà finalizzata soprattutto a garantire una maggiore cornice di sicurezza per contrastare quei comportamenti potenzialmente pericolosi messi in atto da eventuali sciatori irresponsabili.

Questo il commento del Comandante della Compagnia di Egna, Capitano Federico Seracini: “Ci rende orgogliosi poter annunciare questa nuova iniziativa, sostenuta dal nostro Comandante Provinciale – Colonnello Rivola, che permetterà di offrire una maggior tranquillità, in termini di sicurezza, a tutti quei cittadini che avranno il desiderio di trascorrere il loro tempo libero nel comprensorio di Passo Oclini”.

I militari saranno radiocollegati e quindi per ogni eventuale emergenza o richiesta di aiuto basterà contattare il numero unico di emergenza 112.