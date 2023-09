Vezza d’Oglio, recuperata una mucca caduta in una zona impervia

sabato, 16 settembre 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – I vigili del fuoco del distaccamento di Edolo sono stati allertati nel pomeriggio per il recupero di una vacca caduta per quasi 50 metri in una zona impervia nel Comune di Vezza d’Oglio. La vacca era in un alpeggio della Val Grande a 2050 metri di quota tra due malghe, Saverio Occhi e Val Grande.

Giunti in posto i vigili del fuoco edolesi hanno collaborato con il veterinario e il personale dell‘elicottero Drago 149 dell’elinucleo regionale Veneto partito da Venezia.

La mucca, una volta sedata e immobilizzata, è stata imbracata e issata tramite una rete all’elicottero che l’ha trasportata a valle dove il proprietario l’ha adagiata sul trattore e trasportata in stalla, ringraziando i vigili del fuoco per averla salvata.