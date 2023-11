Valtellinese morta a Tenerife, presto il rientro della salma

mercoledì, 15 novembre 2023

Tresivio (Sondrio) – Farà rientro in Italia nei prossimi giorni la salma di Rosy Tegiacchi, 65 anni, di Tresivio (Sondrio) travolta e uccisa da un’onda anomala a Tenerife, mentre stava trascorrendo la vacanza.

Rosy Tegiacchi era molto conosciuta in Valtellina, anni fa aveva donato un rene al marito ammalato grave, poi morto, ed era in pensione da circa un anno, Con il compagno Dino Botatti si stava rifacendo una vita e da una decina di giorni si trovava alle Canarie. Sulla spiaggia è stata travolta da un’onda anomala, due bagnini si sono tuffati e hanno cercato in ogni modo di raggiungerla, ma quando l’hanno riportata a riva era troppo tardi.

Rosalinda Tegiacchi, conosciuta come Rosy, era volontaria e prestava servizio nel gruppo antincendio boschivo di Protezione Civile Ana di Tresivio. Sono già state avviate le procedure per il rimpatrio della salma da parte del compagno, ma le pratiche burocratiche richiedono alcuni giorni. Cordoglio è stato espresso da amici, Protezione Civile della Valtellina e dall’intera comunità di Trevisio.