Valtellina: spacciatore 58enne patteggia due anni

giovedì, 21 marzo 2024

Sondrio – Condannato per spaccio Francesco B, 58enne, residente da alcuni anni a Morbegno. Il 58enne, con alle spalle diversi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti, resistenza, rapina a mano armata, furto aggravato, ricettazione ed evasione, ha patteggiato una condanna a 2 anni di reclusione.

I fatti risalgono al 25 aprile dello scorso anno quando venne scoperto con un chilo di hashish in casa che aveva acquistato nei boschi di Bema da spacciatori extracomunitari. Gli inquirenti durante controlli antispaccio si erano insospettiti degli spostamenti in bici del 58enne e avevano perquisito la sua abitazione. Il 58enne si è difeso sostenendo che la droga era per uso personale e terapeutico. Ieri ha patteggiato 2 anni e il giudice ha inflitto una multa di 7mila euro.