Valtellina, soccorso ciclista in difficoltà a 1300 metri di quota

lunedì, 20 febbraio 2023

Castione Andevenno (Sondrio) – Soccorso ciclista in difficoltà a 1300 metri di quota in Valtellina.

Ieri sera i tecnici della VII Delegazione Valtellina del Soccorso alpino sono stati attivati per un intervento in territorio di Castione Andevenno (Sondrio) dopo che ventenne era uscito e si trovava in quota, oltre i 1.300 metri, con la bicicletta ma, quando stava rientrando si è trovato in difficoltà anche perché nel frattempo era diventato buio e allora ha deciso di chiedere aiuto.

La centrale operativa del 112 ha attivato il Cnsas, il Soccorso alpino Guardia di finanza e grazie all’invio delle coordinate il giovane biciclista è stato individuato, raggiunto e accompagnato a valle per un intervento terminato a notte fonda.