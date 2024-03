Valtellina: ritirate quattro patenti e due denunce dei carabinieri

lunedì, 4 marzo 2024

Sondrio – Controlli serali dei carabinieri di prevenzione: nell’ultimo fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Sondrio hanno dato corso ad una corposa attività preventiva delle stragi del sabato sera, ovvero gli incidenti stradali che si verificano nelle ore notturne tra il venerdì e la domenica e che vedono coinvolti almeno un conducente di età compresa tra i 18 e 32 anni, presidiando le principali vie di transito della Valtellina e della Valchiavenna, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.

Il preoccupante fenomeno è infatti strettamente legato a quello della guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti, il cui abuso oltre ad incidere sulla salute personale dell’individuo, determina una particolare condizione di pericolosità del soggetto per l’incolumità degli altri, quando si pone alla guida.

In particolare, i controlli effettuati dai carabinieri delle Compagnie di Sondrio, Tirano e Chiavenna hanno consentito di segnalare cinque giovani alle rispettive Prefetture di residenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di piccole quantità di eroina, cocaina, hashish e marijuana, nonché denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio un 36enne residente in provincia trovato in possesso di 64 grammi di marijuana.

Nelle stesse serate sono state anche denunciate con il contestuale ritiro della patente di guida altre quattro persone per guida in stato di ebrezza alcolica e due per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.