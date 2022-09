Valtellina: nella notte giovane aggredito a Forcola

domenica, 25 settembre 2022

Forcola – Un evento violento nella notte in Valtellina, con un ventenne vittima di un’aggressione. Quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Sondrio. Il fatto è accaduto poco prima dell’1, in via Piani a Forcola (Sondrio): il giovane è stato soccorso dall’equipe medica del 118, giunta con un’ambulanza di base della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato di 1° livello dell’ospedale di Morbegno.

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto e puntano a scoprire il movente dell’aggressione al 20enne che è stato colpito con un’arma bianca, oltre a chiarire i legami che aveva con chi l’ha aggredito.