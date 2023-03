Valtellina, forza il posto di blocco: arrestato 59enne

venerdì, 10 marzo 2023

Sondrio – La Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sondrio hanno tratto in arresto O. N., uomo di 59 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’EPISODIO

L’arrestato, con precedenti per guida in stato di ebrezza alcolica, falsità in scrittura privata e lesioni personali a Via Besta a Sondrio, è stato fermato da una volante della Polizia di Stato per un ordinario controllo.

Durante gli accertamenti, gli operatori hanno riscontrato che il soggetto era alla guida di un veicolo privo di assicurazione e revisione e sottoposto a fermo amministrativo.

L’uomo, improvvisamente, ha forzato il posto di controllo, innestando la marcia e investendo uno degli operatori che è caduto a terra (riportando lesioni e traumi multipli valutati con prognosi di 30 giorni), per poi dirigersi a tutta velocità in direzione Ponchiera.

Sono state allertate immediatamente tutte le Sale Operative delle Forze di Polizia del territorio che hanno iniziato le ricerche. L’uomo è stato rintracciato, poco dopo la segnalazione, da una pattuglia della Squadra Mobile di Sondrio, in un casolare di proprietà della famiglia, a Castione Andevenno.

Nel casolare è stata altresì ritrovata l’autovettura utilizzata per commettere i reati, nascosta all’interno di una stalla situata nella parte posteriore del casolare. A seguito della perquisizione personale del soggetto, inoltre, sono stati trovati e sequestrati un coltello ed una roncola. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Sondrio. Il GIP di Sondrio ha convalidato l’arresto e disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari.