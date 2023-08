Valtellina: cercatore di funghi cade in un dirupo e muore sul colpo

sabato, 12 agosto 2023

Cosio Valtellino (Sondrio) – Escursionista cade in un dirupo e muore sul colpo. La vittima, 85enne, era uscito per cercare funghi. I familiari si erano preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui e allora hanno chiesto aiuto. È partita la ricerca, impegnati una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i vigili del fuoco.

L’auto dell’uomo è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della frazione di Sacco. Il dispositivo IMSI Catcher, a bordo dell’elicottero della Guardia di finanza, ha rilevato il segnale del telefonino. Una ricerca approfondita ha permesso di localizzare l’uomo, scivolato per una settantina di metri nel bosco. Per la constatazione del decesso da parte del medico e il recupero dell’uomo è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è terminato nel tardo pomeriggio, con il rientro delle squadre.