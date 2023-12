Valtellina: denunciati dai carabinieri due truffatori

martedì, 12 dicembre 2023

Morbegno (Sondrio) – Truffa ai danni di valtellinesi. La denuncia fatta da un residente ai carabinieri della Stazione di Morbegno nel mese di novembre ha dato avvio alle indagini, i quali sono così risaliti all’autovettura presa a noleggio e utilizzata dai truffatori, in seguito bloccati e risultati entrambi già censurati per analoghi episodi criminosi commessi in altre province.

Sull’auto sono stati rinvenuti 2 iPhone 15, 1 Apple Watch e 6 cuffie AirPods del tutto simili agli originali, regolarmente confezionati e funzionanti ma risultati essere palesemente falsi.

La merce contraffatta è stata posta sotto sequestro e i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Sondrio per i reati di truffa, ricettazione e introduzione e commercio nel territorio italiano di oggetti con marchi contraffatti o alterati.