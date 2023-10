Valtellina, cercatore di funghi cade in un dirupo e muore

lunedì, 9 ottobre 2023

Buglio in Monte (Sondrio) – Altra vittima in montagna: un cercatore di funghi, Lino Codazzi, 67 anni, è precipitato in un dirupo ed è morto sul colpo. I familiari non vedendolo rientrare hanno lanciato l’appello e sono scattate le ricerche del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di Finanza.

Alcuni escursionisti hanno notato il corpo del 67enne in fondo ad un dirupo e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino valtellinese, del Sagf e i sanitari del 118 giunti con l’elisoccorso da Como che hanno constatato il decesso, quindi avviato il recupero del cadavere. Sono 13 tra escursionisti e cercatori di funghi morti sulle montagne della Valtellina, Valchiavenna e Valposchiavo in questa stagione.