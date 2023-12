Valtellina, accertamenti dopo rinvenimento di 10mila euro in contanti

sabato, 30 dicembre 2023

Sondrio – Un anziano residente in questo capoluogo si è presentato al Corpo di Guardia della Questura di Sondrio consegnando una busta in cellophane rinvenuta poca prima in un sentiero fra le località di Triasso e Triangia a circa 800 metri di altitudine.

Il poliziotto addetto alla vigilanza della Questura si è sorpreso quando aperto la busta e ha verificato il contenuto: svariate banconote per l’ammontare di 10mila euro.

Dopo aver effettuato i primi rilievi da parte della Polizia Scientifica, il denaro è stato sequestrato. Il denaro era stato confezionato con busta termosaldata e presumibilmente sotterrato. Sono tutt’ora in corso accertamenti volti alla provenienza dei contanti sequestrati.