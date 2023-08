Valtellina: 52enne ferisce i carabinieri, arrestato

sabato, 12 agosto 2023

Morbegno (Sondrio) – Un 52enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Morbegno hanno arrestato un 52enne della provincia di Sondrio responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, in forte stato di alterazione alcolica, dopo aver molestato gli avventori di un bar di Morbegno si è opposto ai sanitari del 118 intervenuti con i carabinieri su richiesta del gestore per accertare il suo stato di salute.

Nella circostanza il medesimo si scagliava contro il capopattuglia colpendolo con un pugno al volto prima di essere bloccato e posto in sicurezza. Dichiarato in stato di arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.