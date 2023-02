Valsugana: rapina ex moglie davanti ai figli, tre arresti

giovedì, 16 febbraio 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Rapina e picchia ex moglie davanti ai figli, uno in carcere e due ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Borgo Valsugana (Trento) hanno proceduto, a seguito di indagini da loro svolte, ad eseguire due arresti domiciliari ed una detenzione in carcere su ordine del Gip di Trento.

Si è chiuso quindi il cerchio attorno tre dei responsabili di reati molto gravi a danno di una donna 45enne, ex moglie di uno di loro. I fatti risalgono allo scorso anno, quando appunto la vittima, divorziata da non molto tempo riceveva la spiacevole “visita” in casa dell’ex marito che unitamente ai propri fratelli, dopo averla malmenata, rubato il cellulare e subito distrutto per evitare che chiamasse i carabinieri, le rapinava anche una somma di mille euro. Tale danaro – frutto di faticosi risparmi – serviva tra le altre cose a portare avanti anche i due figli di cui uno minore. La rapina avvenne in presenza dei figli. Come non bastasse durante il brutto episodio la donna venne minacciata e fatta violentare, da cinque individui non meglio specificati, qualora non avesse lasciato immediatamente l’abitazione di cui volevano impossessarsi. Inoltre l’ex marito non ottemperava a seguito di sentenza di divorzio nel 2021 a provvedere a corrispondere gli alimenti ai due figli.

La Procura di Trento, informata sui gravi fatti, considerata la pericolosità sociale in quanto commessi contro una donna sola, da più individui e prossimi congiunti, richiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari le misure cautelari dell’arresto nei loro confronti. Questa brutta storia insegna che è sempre meglio denunciare questo genere di situazioni ai carabinieri, poiché verificandosi all’interno del nucleo familiare non ci sarebbe altro modo per farle emergere.

di Ch. Pa.