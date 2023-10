Valsugana: due giovani denunciati per detenzione di cannabis

mercoledì, 18 ottobre 2023

Levico Terme (Trento) – Due giovani della Valsugana denunciati dai carabinieri per detenzione di cannabis. L’attività dei carabinieri di contrasto allo spaccio di stupefacenti continua con il sequestro di 1,5 kg di cannabis: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, impegnati a pattugliare una zona periferica di Levico Terme (Trento), hanno notato un’autovettura ferma a bordo strada ed all’interno hanno trovato due giovani originari e residenti in Alta Valsugana, un ventenne ed un diciottenne, inspiegabilmente fermi in quel luogo.

Visto anche il caratteristico e pungente odore che proveniva dall’abitacolo dell’autovettura, i Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo ed hanno trovato, nascosti nel bagagliaio, due sacchi neri che contenevano un chilo e mezzo di foglie ed infiorescenze di cannabis. Inoltre, dopo la perquisizione personale e domiciliare a carico dei due giovani, i carabinieri hanno trovato altri sette grammi di marijuana pronti all’uso nella tasca dei pantaloni del ventenne ed 1,7 grammi di hashish nella sua abitazione. Ulteriori 39 grammi di infiorescenze e foglie di cannabis sono stati trovati dai Carabinieri in una vicina zona isolata, dove i due ragazzi avevano in precedenza nascosto i due sacchi.

Conseguentemente, tutta la droga è stata sequestrata e le due persone trovatene in possesso sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento in quanto ritenute responsabili del reato detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

L’operazione di sabato notte si inserisce nel solco di una costante attività di controllo e di prevenzione finalizzata a contrastare il traffico illecito delle sostanze stupefacenti in tutta la Valsugana, soprattutto tra i più giovani e nei luoghi di aggregazione come parchi pubblici e stazioni. Solo nelle ultime settimane, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana hanno sanzionato sei persone, di cui tre minorenni, per uso personale di stupefacenti, le quali ora rischiano di subire uno dei provvedimenti, tra cui la sospensione della patente e del passaporto o il divieto di conseguirli.