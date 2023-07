Valsugana, controlli sui laghi: carabinieri trovano dosi di eroina, quattro persone nei guai

sabato, 8 luglio 2023

Caldonazzo – E’ iniziata la stagione estiva con grande flusso di turismo tra quello giornaliero e quello che invece preferisce trascorrere un periodo più lungo sui laghi trentini, anche nei campeggi.

In particolare i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana unitamente ai Carabinieri della stazione di Caldonazzo nell’arco della settimana hanno messo in essere una serie di controlli mescolandosi in “abiti civili” alla folla dei bagnanti. Difatti non sono mancati i riscontri ed in un primo controllo i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno fermato due giovani di cui uno trovato in possesso di 10 grammi di hashish.

Successivamente quelli di Caldonazzo hanno fermato un pregiudicato mentre fumava uno spinello di marijuana, ed ancora quelli del nucleo operativo hanno addirittura sentito un odore strano, passeggiando per le rive, che difatti all’esito delle verifiche era riconducibile ad eroina. Indosso alla persona, un 28enne italiano stavolta, venivano rinvenute cinque dosi di eroina, una dose di hashish ed una di marijuana, che tranquillamente fumava in compagnia di una donna.

Il fenomeno sebbene abbia risvolti amministrativi e non solo eventualmente penali (all’esito delle analisi nel laboratorio specializzato) sarà attenzionato con sempre maggiore intensità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Borgo, che hanno predisposto quotidiani controlli anche nella zona lacustre di Levico oltre che quella di Caldonazzo e Calceranica al Lago. Le persone, tutte maggiorenni e di età compresa tra i 18 ed i 30 anni sono state segnalate alle competenti autorità Amministrative e di Pubblica Sicurezza. Ciò potrebbe implicare anche conseguenze ulteriori per la patente di guida.