Valmalenco: sopralluoghi sulla frana che isola una frazione di Spriana

lunedì, 8 gennaio 2024

Sondrio – Primi sopralluoghi dei geologi sulla frana che ha isolato una frazione di Spriana in Valmalenco. Un masso si è staccato dal versante boschivo nella valle di Marveggia, in territorio di Torre di Santa Maria (Sondrio), ed ha danneggiato la Sp15. Non si registrano feriti.

La strada è stata temporaneamente chiusa, isolando l’abitato dalla frazione Piano al centro di Spriana. Il sindaco Ivo Del Matteo e i tecnici comunali hanno subito avviato lo stato di emergenza con il Pronto intervento che prevede un primo contributo da parte di Regione Lombardia. Dopo gli ultimi sopralluoghi del geologo della Provincia di Sondrio, la strada dovrebbe riaprire a senso unico alternato, con in posto i volontari della Protezione civile di Torre Santa Maria