Valle Sarca: recuperati due scalatori al Pian della Paia

martedì, 4 aprile 2023

(Trento) – Concluso nella notte un intervento notturno in soccorso di una cordata di due scalatori in difficoltà nella fase di rientro dalla via Genoma al Pian della Paia (Dro, Valle del Sarca). I due climber, due uomini tedeschi del 1992 e del 1993, avevano completato la via di arrampicata e stavano affrontando la discesa in corda doppia quando sono rimasti incrodati in parete a circa 100 metri dalla base, dopo essere usciti dalla via e aver perso l’orientamento. Non riuscendo a proseguire in autonomia, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 21.

La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Aera operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è atterrato a Gaggiolo per recuperare a bordo un operatore della Stazione di Riva del Garda per dare supporto nelle operazioni di recupero. Con l’ausilio dei visori notturni, l’elicottero è volato in quota riuscendo a individuare facilmente i due climber, che avevano le luci frontali accese. Il Tecnico di elisoccorso è stato calato in parete con un verricello molto lungo. I due climber, illesi, sono stati quindi recuperati a bordo, trasferiti in piazzola e da lì accompagnati fino alla macchina dagli operatori del Soccorso Alpino. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Dro.