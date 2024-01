Valle Laghi piange Roberto Conci

martedì, 30 gennaio 2024

Vallelaghi (Trento) – Ha donato gli organi Roberto Conci, 46 anni, di Fraveggio a Vallelaghi, morto all’ospedale di Trieste. Dal Trentino era in trasferta in Friuli e durante i lavori di manutenzione al poligono da tiro a Gorizia è precipitato e riportato gravi ferite. L’incidente è accaduto 13 giorni fa, ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Trieste è spirato nella giornata di ieri.

Roberto Conci (nel foto del profilo Facebook) sposato e padre di due figli in tenera età, ha donato gli organi: i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. Grande cordoglio nella comunità di Valle dei laghi e don Daniele Laghi, parroco di Brentonico lo ricorda come una persona sempre disponibile che metteva al primo posto la famiglia.