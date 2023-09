Valle Camonica: operazione antidroga dei carabinieri e misure cautelari

giovedì, 14 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – I carabinieri della Compagnia di Breno hanno notificato la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Brescia e Bergamo, emessa dal Gip di Brescia, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 4 indagati di nazionalità tunisina, ritenuti presunti responsabili, in concorso, di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina in particolare nel territorio di Darfo Boario Terme (Brescia).

Contestualmente sono state eseguite 18 perquisizione delegate nei confronti di altrettanti soggetti.

Le misure sono la conclusione di un’indagine del Norma di Breno, avviata nel febbraio 2021, che aveva già consentito il sequestro di 75mila euro in contanti, 38 kg di hashish e 2 kg di cocaina nonché l’arresto in flagranza di 33 soggetti.

Inoltre all’esito delle perquisizioni sono stati conseguiti i seguenti risultati: arresto in flagranza di 5 persone e denuncia a piede libero di due persone, ritenute presunte responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e il sequestro di 500 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 16.500 euro in contanti.

Red. Cro.