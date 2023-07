Valle Camonica, intensificate le ricerche di Giulietta Milanese

domenica, 16 luglio 2023

Lozio (Brescia) – Una domenica di ricerche a Lozio (Brescia), ma di Giulietta Milanese, 85 anni, residente in provincia di Verona, in vacanza in Valle Camonica, non si hanno notizie.

Nella giornata odierna sono state intensificate le ricerche dell’anziana con una settantina di tecnici tra Soccorso alpino (stazione di Breno), Soccorso alpino della guardia di finanza di Edolo, Protezione civile dei comuni vicini e vigili del fuoco di Breno e Darfo, con il campo base vicino all’abitazione estiva della donna, che dal 2008 trascorre a San Nazaro di Lozio i mesi estivi.

Giulietta Milanese, è uscita di casa mercoledì pomeriggio e non vi ha fatto più ritorno. La figlia ha subito lanciato l’allarme, anche per i gravi problemi di salute della madre, e finora le ricerche hanno dato esito negativo.

di C.P.