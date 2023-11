Valle Camonica, escursionista scivola in canale: intervento del Soccorso alpino

lunedì, 6 novembre 2023

Esine – Intervento oggi pomeriggio in Valle Camonica per la Stazione di Breno del Soccorso alpino, V Delegazione bresciana. La centrale ha attivato i tecnici intorno alle 16.15 per un escursionista. Era con un’altra persona nei pressi del rifugio Bassi, quando è scivolato in un canale e ha riportato una sospetta distorsione a una gamba. Sette tecnici erano pronti a partire nella base di Esine; nel frattempo, l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivato sul posto, poi ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’équipe sanitaria. L’escursionista è stato valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e recuperato con il verricello; anche l’altra persona è stata recuperata e portata a valle. L’intervento è terminato verso le 17.30.