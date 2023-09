Valle Camonica, doppio lutto nella chiesa: sono morti don Patroni e don Giorgi

lunedì, 4 settembre 2023

Brescia – La chiesa bresciana e della Valle Camonica è stata colpita da due lutti: sono morti don Pierangelo Giorgi, 80 anni, e don Fortunato Patroni, 81 anni. Entrambi erano conosciutissimi in Valle Camonica per aver prestato gran parte della loro attività pastorale.

Nella parrocchiale di Corna di Darfo Boario è stata allestita la camera ardente per don Fortunato Patroni, deceduto ieri: la veglia funebre, presieduta da don Angelo Gelmini vicario per il clero, è in programma domani – martedì 5 settembre, alle 20:30.

Il funerale, presieduto dal vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, è fissato alla 10 di mercoledì 6 settembre nella chiesa di Santa Maria di Darfo. Don Fortunato verrà sepolto presso il cimitero di Darfo.

Invece nella giornata odierna è mancato don Pierangelo Giorgi. La camera ardente è allestita presso la Pieve di Pisogne: la veglia funebre, presieduta da don Angelo Gelmini, è in programma mercoledì 6 settembre alle 20:30 presso la Pieve di Pisogne.

Il funerale di don Giorgi con il vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, è giovedì 7 settembre alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Pisogne.