Vallarsa: piange Arthur Stoffella di Parrocchia

lunedì, 12 settembre 2022

Vallarsa – Addio ad Arthur F. Stoffella, originario di Vallarsa (Trento) punto di riferimento del Trentino Alto Adige. Stoffella ha lavorato prima come tipografo a Trento, Rovereto, Innsbruck e Bolzano. Per 33 anni ha lavorato al quotidiano “Dolomiten” di Bolzano. Come pubblicista è stato corrispondente per il Trentino per vari giornali e riviste di lingua tedesca. Da oltre trent’anni è stato presidente del Sindacato Medien Asgb, quindi presidente dell’Associazione Consumatori della provincia di Bolzano, è stato per cinque anni Segretario della Federazione Maestri del Lavoro della Provincia di Bolzano.

“Questa mattina ci ha lasciato Arthur Stoffella di Parrocchia. A nome mio personale e dell’intera comunità di Vallarsa esprimo profondo cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell’amico Arthur. Arthur Stoffella è stato un grande Vallarsero, uomo di cultura e grande conoscitore della nostra storia, conosciuto e stimato in tutta la nostra Regione. Nel 2007, a coronamento delle innumerevoli attività svolte da Arthur, la Presidenza della Repubblica l’aveva nominato “Commendatore della Repubblica”. Arthur è sempre stato un grande ambasciatore della nostra cultura e tradizioni ed è sempre stato promotore di contatti con l’Alto Adige. Ricordo solo l’ultimo bellissimo evento di marzo nella sede Euregio di Bolzano, dove la Comunità di Vallarsa grazie al Gruppo Costumi delle Valli del Leno e al lavoro svolto dal figlio Hugo Daniel, è stata accolta con entusiasmo per un momento di scambio e conoscenza reciproca. Certamente Arthur è stato un “ponte” per avvicinare il nostro territorio con i vicini altoatesini. Non dimentichiamo neppure il lavoro svolto gratuitamente per il Comune di Vallarsa alla ricerca della storia del nostri costumi. Ci stringiamo tutti alla moglie e ai figli in questo triste momento”, lo ricorda così Luca Costa, sindaco di Vallarsa.