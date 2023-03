Vallagarina e altopiano Cimbro, weekend di controlli e sanzioni sulle strade

lunedì, 6 marzo 2023

Rovereto – Durante il trascorso fine settimana, caratterizzato dall’apertura di nuovi locali notturni e dalla presenza di numerosi giovani in tutta la Vallagarina e l’altopiano Cimbro, attirati dai vari eventi, i Carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno svolto una serie di servizi straordinari di controllo sull’intera giurisdizione di competenza.

Le verifiche a tappeto svolte prevalentemente in arco notturno, si inseriscono nel contesto delle attività dedicate a prevenire la consumazione di furti nelle abitazioni nonché a contrastare il consumo di droga. Particolare attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare che, al termine delle serate, qualche giovane si potesse mettere alla guida dei mezzi in stato di ebrezza alcolica, creando così un serio pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Le Compagnia di Rovereto, con le proprie pattuglie affiancate dalle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, nel solo weekend, ha espresso oltre 40 servizi preventivi, 17 delle quali in orario notturno. Durante lo svolgimento dei numerosi controlli, i militari hanno proceduto all’identificazione di 450 persone ed al controllo di un centinaio di veicoli. Le serrate attività hanno, inoltre, consentito di segnalare all’autorità amministrativa un ventiduenne per uso di droga e di elevare oltre 21 contravvenzioni al codice della strada, due delle quali per guida con cellulare e guida senza copertura assicurativa.

Le attività di contrasto continueranno anche nei prossimi giorni al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità nei Comuni della Vallagarina e dell’altopiano Cimbro.