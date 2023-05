Valfurva, 30enne precipita nella zona del rifugio Branca

sabato, 6 maggio 2023

Valfurva (Sondrio) – Incidente in alta quota, alpinista precipita nella zona del rifugio Branca, in territorio di Santa Caterina, in Alta Valfurva.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 10 e sul posto è stato inviato dalla centrale operativa Areu l’elisoccorso, partito dalla base di Caiolo, con l’equipe medica e i tecnici del Soccorso Alpino della Delegazione Valtellinese che hanno recuperato il 30enne, quindi è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo dove è stato sottoposto alla prime cure per i traumi e contusioni riportati.