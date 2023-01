Valdisotto, incidente in galleria e chiusura della Statale 38 dello Stelvio

lunedì, 2 gennaio 2023

Valdisotto – A causa di un incidente la strada statale 38 “dello Stelvio” in tarda mattinata è stata provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 96,700, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio). Nel sinistro, avvenuto in galleria ‘Tola’, sono rimaste coinvolte due autovetture con altrettanti feriti, non in gravi condizioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del piano viabile. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 38 appena possibile