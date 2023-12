Valdisotto: cordoglio per Mirko Olcelli morto in un incidente stradale

martedì, 19 dicembre 2023

Valfurva (Sondrio) – Grande cordoglio per la morte di Mirko Olcelli, il 18enne morto in un incidente stradale a Valfurva che stava raggiungendo per gli allenamenti come scialpinista. I funerali saranno celebrati giovedì 21 dicembre alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Piatta, mentre domani alle 20 ci sarà un momento di preghiera nella chiesa di San Pietro. La comunità di Valdisotto unita ai suoi sacerdoti don Bruno e don Romano partecipa al cordoglio che ha colpito la famiglia Olcelli.

Anche il comitato Fisi Alpi Centrali ha espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Mirko Olcelli (nella foto), atleta dello Sci Club Alta Valtellina, delle Alpi Centrali e della nazionale Italiana Under 20 di sci alpinismo.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente mortale, Mirko stava raggiungendo Santa Caterina quando, forse a causa del ghiaccio, si è verificato lo scontro con un’auto che procedeva in direzione opposta.

