sabato, 9 dicembre 2023

Piz Grevasalvas – Tragedia sulle montagne dell’Engadina, valanga travolge tre scialpinisti sul Piz Grevasalvas, due vittime. Fabio Di Marco, 41enne, residente a Rezzago (Como), è morto sotto la valanga, mentre l’amico che era con lui – residente nel Lecchese – è stato estratto dalla neve e con l’elicottero della Rega trasportato in ospedale a Coira dove è deceduto. Il terzo scialpinista è uscito illeso. I tre scialpinisti sono stati travolti da una slavina mentre erano impegnati nella discesa dalla vetta del Piz Grevasalvas, nel Cantone dei Grigioni.

Fabio Di Marco lascia la moglie e una figlia di 6 anni. Era un scialpinista esperto, istruttore per la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo delle sezioni Cai Asso e Canzo e così lo ricorda il collega istruttore di scialpinismo regionale Riccardo Ugo: “Era una persona preparata e per questo ci chiediamo come sia potuto succedere, non può che essere stata una fatalità”.

Red. Cro.