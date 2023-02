Val Trompia: auto finisce in scarpata, soccorsi due ragazzi

domenica, 26 febbraio 2023

Lumezzane (Brescia) – Intervento nella giornata odierna per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano, V Delegazione. I tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati dalla centrale perché un’auto era finita in una scarpata per una trentina di metri. Due le persone a bordo, un ragazzo e una ragazza. Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Sette i tecnici del Cnsas intervenuti. Sul posto anche l’ambulanza di Villa Carcina, l’automedica e i Vigili del fuoco. La giovane – 20 anni – è stata valutata, imbarellata e recuperata con contrappeso fino alla strada, poi trasportata al Civile di Brescia con l’elisoccorso. L’altro ferito – un ragazzo di 20anni – è stato portato alla Poliambulanza con l’ambulanza. L’intervento è finito nel primo pomeriggio.