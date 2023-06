Val di Mello: recuperato dal Soccorso Alpino sulle placche dei Patabang

giovedì, 29 giugno 2023

Mello (Sondrio) – In difficoltà sulle placche dei Patabang in Val di Mello, Soccorso Alpino allertato attorno alle 5 per una persona in difficoltà.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna, quindi l’equipe medica 118 e i carabinieri. La persona in difficoltà è stata recuperata e riportata a terra. Sono in corso accertamenti per chiarire quando ha iniziato a salire sulle placche dei Patabang di Mello, una pratica che di notte sarebbe vietata.