Val di Mello: escursionista ritrovato vivo dopo due giorni di ricerche

sabato, 1 luglio 2023

Val di Mello (Sondrio) – Si è conclusa positivamente la ricerca in Val di Mello di un escursionista disperso nella zona della Val Qualido.

Le operazioni erano partite dopo che l’uomo, di nazionalità straniera, in difficoltà in una zona impervia, aveva lanciato l’allarme attraverso il sistema “Sos Emergenze”, una funzionalità che procede tramite satellite, attiva su alcuni modelli di smartphone. Le comunicazioni poi si erano interrotte. Una serie di accertamenti ha permesso infine di rintracciarlo e di confermare che stava bene.

È importante comunicare sempre, non appena e per quanto possibile, gli eventuali sviluppi di una richiesta di soccorso: in Italia il numero unico di emergenza è il 112.