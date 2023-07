Val di Ledro, si ribalta con il trattore: grave 37enne

sabato, 29 luglio 2023

Tiarno di Sopra (Trento) – Si ribalta con il trattore in Val di Ledro, ferito gravemente il conducente. L’incidente è accaduto in territorio di Tiarno di Sopra: il trattore stava muovendosi su un terreno scosceso per la raccolta del fieno quando si è ribaltato.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della Val di Ledro, l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza con un’ambulanza di base e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Trento. Il 37enne dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasportato per le cure mediche all’ospedale Santa Chiara di Trento.