Val di Fiemme, controlli stradali: sanzionati 16 motociclisti

lunedì, 31 ottobre 2022

Cavalese (Trento) – Negli ultimi weekend sono stati predisposti dai carabinieri della Compagnia di Cavalese (Trento) dei servizi stradali finalizzati al controllo della circolazione stradale, con particolare riferimento ai motoveicoli, lungo la statale 612 e la Sp71 mediante l’impiego di complessivi 36 militari e 18 pattuglie automontate e motomontate.

I militari dell’Arma di Trento e della Compagnia di Cavalese, hanno controllato le due strade negli orari di maggior afflusso di motoveicoli, anche con l’ausilio di rilevatore laser della velocità. Sono stati identificati complessivamente 189 motociclisti, a carico dei quali sino state elevate 16 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada inerenti: la mancanza temporanea di documenti al seguito (5), dispositivi di equipaggiamento non conformi (5), violazioni inerenti alla mancanza di revisione (1), sorpassi non consentiti (2), targhe alterate (2) e per il mancato rispetto della segnaletica stradale (1).

In questi ultimi fine settimana – probabilmente anche grazie alla intensificazione dei controlli – non si sono registrati incidenti.