Val di Fassa: carabinieri chiamati per un furto, ma trovano la droga

martedì, 14 giugno 2022

Cavalese – La scorsa settimana una donna residente in Val di Fassa ha contattato la centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Cavalese per denunciare il furto in abitazione, previa effrazione di una finestra, avvenuto durante la sua assenza.

Sul posto si è recata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Predazzo unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Nel corso del sopralluogo finalizzato alla ricerca di tracce pertinenti il reato, i militari hanno percepito l’inconfondibile odore della cannabis permeare da un contenitore e pertanto hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione, al termine della quale hanno rinvenuto 70 grammi di hashish, un modico quantitativo di marijuana e dei semi.

I test effettuati presso il laboratorio scientifico dei Carabinieri (L.A.S.S.) di Laives hanno accertato la concentrazione del principio attivo nella sostanza recuperata.

La fassana, che di certo non si aspettava questo epilogo, dovrà ora rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel contempo i Carabinieri hanno avviato le indagini finalizzate all’individuazione dei responsabili del furto in casa.