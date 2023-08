Val di Cembra: motociclista perde la vita ad Altavalle

domenica, 6 agosto 2023

Altavalle (Trento) – Motociclista perde la vita in un incidente in Val di Cembra. In un incidente stradale accaduto in mattinata sulla statale 612 in territorio di Altavalle (Trento) un centauro è finito fuori strada ed è morto sul colpo.

E’ stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono stati inviati i carabinieri di Cavalese, i vigili del fuoco volontari di Altavalle e i sanitari del 118 Trentino Emergenza che hanno constatato sul posto il decesso del motociclista. I carabinieri di Cavalese sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

In giornata si sono verificati altri gravi incidenti con feriti sulle strade del Trentino, in particolare a Riva del Garda e in Valsugana.