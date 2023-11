Val Brembana: soccorsi due giovani finiti in un canale in piena

domenica, 12 novembre 2023

Zogno (Bergamo) – Due giovani sono finiti con l‘auto in un canale in via Grotte delle meraviglie a Zogno (Bergamo) e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Zogno intervenuti tempestivamente. I due giovani – 18 e 17 anni – a bordo dell’auto stavano percorrendo la strada da Zogno a San Pellegrino quando poco prima delle 7 di stamani, sono usciti fuori strada finendo in un canale in piena.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 con l’equipe medica che ha prestato le prime cure ai due giovani e uno è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto.