Val Badia: turista precipita per 50 metri nella Grotta della neve e muore

sabato, 22 luglio 2023

Val Badia – Turista precipita per 50 metri nella Grotta della neve in val Badia e muore. Cristian Marchionni, turista abruzzese di 50 anni, è precipitato dal sentiero della grotta finendo nella cavità, ferendosi gravemente.

Sul posto sono giunti i sanitari, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’Aiut Alpin: l’escursionista era ancora in vita, è stato rianimato in un primo momento all’interno della grotta, per poi essere recuperato con il verricello, ma inutili sono stati i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Grande cordoglio è stato espresso ai famigliari del 50enne da amici e conoscenti