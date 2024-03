Utilizzano banconote false per gli acquisti, due giovani denunciati a Bolzano

giovedì, 7 marzo 2024

Bolzano – Servizio antiborseggio nel centro storico di Bolzano notavano 2 giovani che, appena usciti da un negozio, gettavano in un cestino il sacchetto con l’acquisto appena fatto. Insospettiti da questo comportamento anomalo, i poliziotti iniziavano una specifica attività di discreto pedinamento nei confronti dei due soggetti che, nel frattempo, erano entrati in una farmacia, uscendone poco dopo.

Il successivo e rapido intervento degli agenti consentiva di accertare come la coppia avesse acquistato una mascherina ed un medicinale con una banconota da 50 euro in seguito risultata falsa, per poi incassare il resto dal farmacista.

Subito bloccati, venivano immediatamente accompagnati negli uffici di Largo Palatucci per il prosieguo degli accertamenti.

I due individui – un 25enne e un 24enne, cittadini italiani con precedenti penali o di Polizia per reati di varia natura e gravità, tra i quali proprio la truffa aggravata – entrambi residenti in Campania, venivano pertanto sottoposti a perquisizione personale; tale attività di Polizia Giudiziaria consentiva di sequestrare altre 33 banconote false da 50 euro, parte delle quali sono state rinvenute dai Poliziotti nell’Esercizio ricettivo di Merano presso il quale i due soggetti temporaneamente dimoravano.

All’esito delle attività investigative entrambi gli individui venivano denunciati in stato di libertà per i reati di detenzione e spendita di banconote false. Ai due esercenti truffati (entrambi con lo stesso modus operandi) venivano restituite le banconote di resto indebitamente consegnate ai due malviventi.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti emersi a carico dei due giovani malviventi, in parallelo con l’iter giudiziario il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l’emissione a loro carico di un foglio di via dai Comuni di Bolzano e Merano per 3 anni.

“La particolare attenzione che le pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione dei reati consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Sartori –. In questo caso due truffatori pregiudicati, spacciatori di banconote false, oltre ad essere denunciati non potranno far ritorno a Bolzano e Merano per i prossimi 3 anni”.

Operazione Squadre Volanti a Merano

Nella prima mattinata odierna, una Pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano rintracciava all’interno delle Terme un 20enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, intento a bivaccare all’interno dei locali, ai quali aveva fatto accesso scavalcando la recinzione.

Lo straniero, con a proprio carico, nonostante la giovanissima età, numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità – in particolare per reati contro la persona e il patrimonio, di cui alcuni commessi nella Provincia di Bolzano, nonché una condanna del 2023 per il reato di produzione e traffico illecito di stupefacenti – dopo le attività volte alla sua compiuta identificazione veniva trasferito a Bolzano e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

In considerazione della situazione riscontrata dagli Agenti e della gravità dei precedenti a suo carico, nei confronti del soggetto il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso un decreto di espulsione ed un ordine di trattenimento ai fini del successivo accompagnamento alla Frontiera. Già oggi pomeriggio il 20enne pregiudicato è stato scortato da agenti della questura di Bolzano al Centro Permanenza per i Rimpatri di Milano, in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Marocco.