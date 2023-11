Uno Sguardo dal Ponte sul palcoscenico del teatro Zandonai di Rovereto

mercoledì, 29 novembre 2023

Rovereto (Trento) – Il 6 dicembre Massimo Popolizio porta in teatro il testo del drammaturgo americano che racconta l’inevitabilità del destino e la potenza delle passioni. Arthur Miller, uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo, rivive sulle scene con la sua acclamata opera “Uno Sguardo dal Ponte”. La traduzione di Masolino D’Amico e la regia di Massimo Popolizio danno vita a questo classico in una forma teatrale rinnovata e vibrante che sarà in scena, al Teatro Zandonai di Rovereto (Trento), il prossimo 6 dicembre.

Massimo Popolizio, noto per la sua abilità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati, non solo dirige ma interpreta anche il ruolo principale, circondato da un cast di talento composto da Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Gabriele Brunelli e Adriano Exacoustos.

La scenografia è curata dal talentuoso Marco Rossi, con costumi firmati da Gianluca Sbicca. L’illuminazione scenica è opera di Gianni Pollini, mentre il design sonoro è stato affidato ad Alessandro Saviozzi.

Descrivendo la sua opera, Miller ha sottolineato l’inevitabilità del destino e la potenza delle passioni che possono dominare e distruggere un individuo. Questo spettacolo, che unisce i ritmi di una serie televisiva, la recitazione intensa tipica del teatro e le musiche di un film, è destinato a lasciare il pubblico incollato alle proprie poltrone.

La storia segue Eddie Carbone, un uomo la cui vita è rivelata attraverso un lungo flash-back, sapendo che il pubblico è già a conoscenza della sua tragica fine. La produzione include anche una scena unica con un ponte e una strada, arricchita dai mobili che rappresentano la memoria della famiglia Carbone, offrendo un’interpretazione visiva ed emotiva profonda della narrazione.

Il ruolo dell’avvocato Alfieri è cruciale, agendo come un moderno coro greco che guida il pubblico attraverso la vicenda. Questo spettacolo non è solo un’opera teatrale, ma un’esperienza multisensoriale che porta in scena un grande racconto narrato come un film, ma con la forza espressiva del teatro.

Popolizio è attore noto al grande pubblico per ruoli come Benito Mussolini in “Sono tornato” o Giovanni Falcone in “Era d’estate”. È il doppiatore di Lord Voldemort nella saga dei film di Harry Potter, di Tom Cruise in Eyes Wide Shut e di Lionel Abelanski in Train de vie. Nel 1998 ha doppiato Tim Roth nel ruolo di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento nel film La leggenda del pianista sull’oceano e Bruce Willis in Armageddon – Giudizio finale. Nel 1998 ha vinto il Nastro d’argento per il doppiaggio del film Hamlet del regista Kenneth Branagh. Dal 2009 al 2011 è la voce di Cal Lightman, protagonista della serie Lie to Me sempre interpretata da Roth. Nel 2019 presta la voce a Scar nel film Il re leone, doppiato in lingua originale da Chiwetel Ejiofor.

“Uno Sguardo dal Ponte” è una produzione della Compagnia Umberto Orsini in collaborazione con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale e l’Emilia Romagna Teatro ERT- Teatro Nazionale.

Lo spettacolo ha una durata di 90 minuti senza intervallo e promette di essere un’esperienza teatrale indimenticabile, rinnovando e onorando l’eredità di Arthur Miller con una visione contemporanea.

Sono ancora disponibili biglietti acquistabili sul sito www.trentinospettacoli.it o la sera dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Zandonai a partire dalle 19.30.